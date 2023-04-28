Zafer Arapkirli: Bu açıklama kimseyi tatmin etmez, etmemeli

Erdoğan’ın son derece önemli bulduğu ve seçim kampanyasında doğal olarak “bulunmaz değerde malzeme” olarak kullanmak istediği Ankara – Sivas Hızlı Tren Hattı, Akkuyu Nükleer Santrali gibi projelerin açılışlarında bulunmamasına yol açabilecek ciddiyette sağlık sorunları olması, haliyle hepimizi ilgilendirir.

Bununla ilgili yapılmış olan “Birşeyi yok. Çok sağlıklı. Bir iki gün dinlenecek” gibi bir açıklama kimseyi tatmin etmez. Etmemelidir.

Beni yöneten, benimle ilgili hayati kararlar alan, gerektğinde ülkeli savaşa sokabilecek kadar yetkili, benim kişisel yaşamımı doğrudan ilgilendiren ekonomik konularda, sosyal konularda kararlar almal yetkisine sahip birinin “Beden ve zihinsel sağlığının tam olarak lerinde olup olmadığını” bilmek en doğal hakkımdır.

Bir sorun varsa da, endişe duyarım haliyle.

Saray’ın “yetkilileri”, bizlerin bu konuda hiç de endişe etmemizi gerektirmeyecek bir durum olduğuna (mesela ufak bir soğuk algınlığı, ya da Cumhurbaşkanı’nın bizzat kullandığı ifade ile “mide üşütmesi”) inanmamızı istiyorlar.

Yetmez…

Biz, siyasi otoriteden emir almayacak (zaten öyle olması gerekir) yetkin uzman hekimlerin verdiği raporları bilme hakkına sahip çıkmalıyız.

Zafer Arapkirli’nin yazısı