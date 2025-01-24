Z kuşağı orta düzey yöneticiliğe karşı

Z kuşağı, orta düzey yöneticilik rollerinin artık geçerli olmadığını düşünüyor.

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Z kuşağı, orta düzey yöneticilik rollerinin ortadan kaldırılması ya da yeniden yapılandırılması gerektiğini düşünüyor. Bunun en büyük sebebiyse bu rollerde fazla iş yüküne karşılık düşük ödül alınması.

Londra merkezli yetenek uzmanı Robert Walters’ın araştırmasına göre Z kuşağının yüzde 52’si orta düzey yöneticiliğe verilen emeğin buna değmediğini düşünüyor.

Araştırmaya göre bu oran Fransa’da yüzde 77, Belçika’da yüzde 42 ve İsviçre’de yüzde 30.

Katılımcıların yaklaşık yüzde 69’u orta düzey yöneticilik rollerinin yüksek stresli ve düşük ödüllü olduğuna, yani daha uzun çalışma saatleri ve daha fazla sorumlulukla birlikte maaş artışının çok az veya hiç olmadığı anlamına geldiğine inanıyor.

Capterra’nın 2024’teki bir anketine göre orta düzey yöneticilerin yüzde 71’i bunalmış, stresli ve tükenmiş hissediyor.

Bu düşünceyi etkileyen diğer faktörler arasındaysa düşük karar alma gücü ve sınırlı kişisel gelişim hakkı bulunuyor.

Z kuşağının yüzde 36’sı orta düzey yöneticilik pozisyonuna başlamayı kabullenmişken yüzde 16’sıysa bundan tamamen uzak duracağını söylüyor.

Kariyerlerinde nasıl ilerlemeyi planladıkları sorulduğunda, Z kuşağının yüzde 72’si yöneticilik rolü üstlenmek yerine kişisel gelişim ve beceri birikimine odaklanmanın en iyi yol olduğunu söylüyor.

Orta düzey yöneticilik rollerini üstlenme konusundaki bu isteksizlik, ileride işverenler için sorun yaratabilir.

Orta düzey yöneticilik pozisyonları iyileştirilmeli

Üstelik zaten genç nesil orta düzey yöneticilik pozisyonlarına girmek konusunda çekingen davranıyorken işten çıkarmalara ilişkin son veriler onlar için daha da caydırıcı olabilir.

Google, Amazon ve Meta gibi şirketlerin 2023 ve 2024’te orta düzey yönetim kademelerindeki personel sayısını azaltmasıyla, üst düzey pozisyonlardaki işten çıkarma oranları önemli ölçüde arttı.

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Genel olarak daha kıdemsiz pozisyonlardaki personelin işten çıkarılma oranlarıysa azaldı.

Z kuşağı profesyonellerinin yalnızca yüzde 14’ü geleneksel hiyerarşik yapının hala amaca uygun olduğunu düşünse de, işverenlerin yüzde 89’u hala orta düzey yöneticilerin kuruluşlarında hayati bir rol oynadığına inanıyor.