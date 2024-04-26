Yusuf Ziya Cömert: Sen sivil değilsin ki sivil anayasa yapabilesin

Kenan Evren’in anayasaya koydurduğu yetkiler de daha fazlası da Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kullanıldı.

Aklım şu kadarına eriyor.

İyi bir iktidar, anayasa o kadar iyi olmasa da ülkeyi iyi yönetebilir.

Kötü bir iktidar, anayasa mükemmel olsa bile ülkeyi kötü yönetmeyi başarabilir.

Şimdi, daha çok da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oluşturduğu yeni anayasa gündemi var.

Eğer aslı varsa, sonunda darbe anayasasının ayıplarından kurtulacağız, yeni, sivil bir anayasaya kavuşacağız.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş seçimden önce kollarını sıvamıştı.

Gerçi seçim iktidarın beklediği gibi sonuçlanmadı. Yeni anayasa gündeminin tavı kaçtı.

Ayrıca bir çelişkili durum var. Numan Bey’i de ilzam eden.

Hatay halkından YSK’nın gösterdiği usule uygun bir şekilde oy alıp milletvekili seçilmiş bir milletvekilinin, Can Atalay’ın, milletvekilliğini düşüren bir meclis nasıl demokratik ve sivil bir anayasa yapabilecek?

Seçmenin oyunu kaale almayanlarla sivil anayasa yapacağız diyenler aynı adamlar.

Bu kafayla sivil anayasa yapılabilir mi?

Sen sivil değilsin ki sivil anayasa yapabilesin.

Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur.

Bu zihniyetle ancak Cumhurbaşkanı’nın yetkilerini arttırmaya ya da yargıdaki zaten delik deşik olmuş bağımsızlık ilkesini tamamen izale etmeye enerji harcayabilirsin.

Yusuf Ziya Cömert’in yazısı