Yusuf Ziya Cömert: Hangi parti anahtar?

Şimdi hangi parti anahtar? Hükümet kurmuyoruz, seçime giriyoruz, parti anahtar olmaz.

Ne yaparsa seçmen yapacak. Kesip biçecek, kimi yere yama yapacak, kimi yeri yırtacak sökecek, memlekete bir elbise giydirecek. Bizim seçmen de çoğu zaman siyasetin boyuna posuna bakıp memlekete layık bir elbise dikiyor. Bana bu defa tulum gibi bir şey dikecekmiş gibi geliyor. Ölçüler çok çarpıldı çünkü. Girintiler, çıkıntılar ancak koca bir tulumla örtülebilir!

Mugalatayı keselim, hangi partinin seçmeni anahtar? Akla ilk gelen HDP seçmeni.

Herkesin gözünü diktiği yer orası. Hepsini alamasak da birazını alabilsek…

Bunun için Öcalan’dan mektup getirmek bile caiz. Daha doğrusu ‘biz’ getirirsek caiz ‘onlar’ getirirse mekruh! Yüzde 10 civarında bir oy Cumhur İttifakı’nı abat eder. 6’lı Masa’nın adayını da abat eder mi?

Etmez. Ama faydası olur. Anketler 6’lı Masa’nın adayının HDP’nin oyunu almayı başaramaması halinde berbat olabileceğini gösteriyor.

HDP’nin oyları için 6’lı Masa’nın adayının kim olacağı da önemli.

Cumhur İttifakı’na meyletmezler ama 6’lı Masa’dan çıkacak her adaya da aynı heyecanla yönelmezler.

Yusuf Ziya Cömert’in yazısı