Yusuf Ziya Cömert: Canileri, tecavüzcüleri assın diye yetki verirsin, hak etmeyen insanları asarlar

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Bugün Mayıs’ın 28’i. 27 Mayıs darbesi 65 sene önce dün olmuş.

Ne kadar yabani adamlar, memleketin başbakanını, dışişleri bakanını, maliye bakanını astılar.

Daha fazlasını asmak istiyorlardı, ihtilaf ettiler, olmadı.

12 Mart’ta da solcu gençleri astılar.

Ortaokul talebesiydim, olan bitenlere nüfuz edemiyordum ama sevmiyordum da…

80 darbesinde solcu ve ülkücü gençleri astılar.

Daha insani, daha medeni bir iş bilmez misiniz siz?

Bu yüzden, devlete insan asma yetkisi vermek doğru değil.

Hiç güven olmaz, yetkisi olunca asar çünkü.

Canileri, tecavüzcüleri assın diye yetki verirsin, kendi insan öldürme iştahlarını tatmin için asılmayı hak etmeyen insanları asarlar.

Tarihte böyle gördüm, yetiştiğim devirde de böyle gördüm.

Yusuf Ziya Cömert’in yazısı