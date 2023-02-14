Yusuf Karadaş: ‘YSK erteler’ diyenler aslında teslim bayrağını çekiyor

Uygun koşulları bulursa bu iktidarın Anayasa’yı dinlemeyeceği ortada. Öte yandan “YSK erteler” diyenler de aslında daha baştan bu iktidar karşısında teslim bayrağını çekiyorlar.

Tam bu noktada CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun, Erdoğan’ı depremin siyasi sorumlusu ilan etmesi ve iktidarla hizalanmayı reddedip halkın kavgasını vereceğini söylemesine dikkat çekmek gerekiyor. Eğer Kılıçdaroğlu’nun bu söylemi, halkın iktidardan hesap sormasının önünü açan demokratik bir tutuma dönüşürse iktidarın hesap ettiği/edeceği manevralar konusunda işinin hiç de kolay olmadığını/olmayacağını şimdiden söyleyebiliriz. Depremzedeler için gösterilen bu güçlü sosyal dayanışma, bu enkazın siyasi sorumlularından hesap sormaya yönelmeden halkın güvenli bir şekilde yaşayabileceği demokratik bir geleceği inşa etmesi de olanaklı değildir.

Gelinen yerde enkaz kaldırma çalışmalarının en can alıcı yanı, bu ülkenin bir daha bu acıları yaşamayacağı bir gelecek kurabilmenin ilk adımı olarak enkazın siyasi sorumlularından hesap sorulmasıdır.

Yusuf Karadaş’ın yazısı