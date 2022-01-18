Yusuf Karadaş: Üçüncü seçenek

EMEP, HDP, TİP, TKP, TÖP, EHP, Halkevleri ve SMF’nin katılacağı açıklanan toplantı -ki daha önce katılımcılar arasında adı geçen Sol Parti, bu çalışmanın bir parçası olmayacağına dair bir açıklama yaptı- sömürülen ve ezilen halk kitlelerinin acil talepleri ve bu taleplerin karşılanması için nasıl bir mücadele ve ittifak politikası izlenmesi gerektiği sorularına ortak bir yanıt bulunması, üçüncü seçeneğin yaratılması bakımından önemli bir adım olacak. Elbette bu partilerin daha önce açıkladıkları tutum belgelerine, konferans kararlarına ve bildirgelere bakınca bu güçlerin birliğinin sağlanmasının ve halk ittifakının kurulmasının öyle kolay olmayacağını da söylemek gerekiyor. Ancak ülkenin ve halklarımızın kaderinin iki burjuva seçenek arasında hapsedilmeye çalışıldığı bugünkü süreç, bu partilere bütün zorlukları aşarak emek ve halk güçlerinin devrimci ittifakını oluşturma sorumluluğunu yüklüyor.

Yusuf Karadaş’ın yazısı