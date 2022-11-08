Yusuf Karadaş: Miroğlu, HDP’ye ‘Destek fırsatını kaçırmayın, Erdoğan sizi görür’ diyor

İktidar, Anayasa’ya göre kurulmuş ve milyonlarca insanın oyunu alarak Mecliste grup kurmuş olan HDP’yi “Terör örgütünün meclisteki uzantısı” ilan edip kapatılmasını istiyor. Böylesi koşullarda iktidar partisinin anayasa değişikliği konusunda ihtiyaç duyduğu için HDP’yi ziyaret etmesi, farklı siyasi çevreler tarafından farklı yorumlar yapılmasına neden oluyor.

Bu ziyaretle ilgili en dikkat çekici değerlendirmelerden biri AKP’nin içindeki Kürtlerin sözcülerinden Orhan Miroğlu’ndan geldi. AKP MKYK Üyesi Miroğlu, AKP ve HDP grupları arasındaki görüşme için “HDP’nin bu defa fırsatı ıskalamaması gerektiğini” söyledi.

Miroğlu’na göre, fırsat ne? AKP’nin hazırladığı anayasa taslağı ile ilgili HDP’yi ziyaret etmesi!

Peki, HDP’nin bu fırsatı ıskalamamak için ne yapması gerekiyor? Elbette AKP’nin hazırladığı anayasa değişikliğini desteklemesi.

AKP, bu anayasa taslağı üzerinden ülke seçim sürecine girmişken LGBT’yi bir tehdit gibi göstererek “Aileyi koruma” adı altında toplumu kamplaştırmayı ve iktidarın güç kaybına neden olan sorunları unutturmayı amaçlıyor.

İşte Miroğlu, HDP’ye “AKP-Erdoğan’ın iktidarda kalması için destek verme fırsatını kaçırmayın, elbette daha sonra Erdoğan da sizi görür” demeye getiriyor.

Yusuf Karadaş’ın yazısı