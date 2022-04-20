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Yaramazlara biraz batar!

Yunus Emre Sel: Trabzonspor bazı ezberlerini bu maçta da devam ettirdi


Trabzonspor için yola çıkmak isteyen ama yolu bulamayan bir seyyah gibi mi desem, uçmak isteyen ama kanat çırpmak istemeyen bir kuş mu?

Halbuki oyun, zaman zaman Trabzonspor’a “ne yaparsa daha tehlikeli olabileceğinin” ipuçlarını fısıldamıştı.


Biraz tempo, biraz hız rakibin dengesini bozmaya yetiyordu. Fakat Trabzonspor bazı ezberlerini bu maçta da devam ettirdi.

Bu, Kayserispor’un savunmakta zorlanmadığı bir hücum biçimiydi. Kouassi’nin çabası yine ezberler tarafından bastırıldı. Bir nebze sağ kanat işlerliği, oyunu hepten sıkıcı bir döngüye çevirmekten kurtarıyor ama yetmiyordu.

Bu denli hücum etme sıkıntısı yaşayan, bu denli duran top kazanan bir takımın duran top organizasyonlarında kısır kalması da ayrıca düşündürücü. Göbekte Siopis’in çalışkanlığı haricinde değişen bir şey yok.

Yunus Emre Sel’in yazısı

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