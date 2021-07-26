Yunanistan, Akdeniz foku Kostis’in katilini arıyor

Yunanistan, Alonissos (Kırlangıç) adasının maskotu haline gelmiş Akdeniz fokunu öldüren kişiyi arıyor.

Fotoğraf: Dimitris Tsiakolos (Facebook)

Akdeniz foklarının dünyadaki sayısının 500 ile 700 arasında olduğunu belirtiliyor. Bunların yarısı Yunanistan kıyılarında yaşarken, 100 civarında bir sayı da Türkiye kıyılarında bulunuyor.

Adalıların ve adaya gelen turistlerin gözdesi haline Kostis’in öldürülmesiyle ilgili olarak sosyal medyadan tepki yağdı.

Zıpkınla öldürüldüğü düşünülen Kostis, adını kendisini 2018’de bir fırtınadan kurtaran balıkçıdan almıştı.

Nesli tükenmekte olan Akdeniz fokları, Yunan yasalarına göre koruma altında. Foklarla ilgili yardım kuruluşu MOm, Kostis’in ‘yakın mesafeden atılan bir zıpkınla öldürüldüğünü’ söyledi. Kuruluşun sözcüsü Dimitris Tsiakalos BBC’ye verdiği demeçte, mızrağın büyük ihtimalle bir tekneden atıldığını söyledi. Kuruluş, konuyla ilgili olarak bilgi sahibi olanları polise başvurmaya davet etti.