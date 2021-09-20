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Yaramazlara biraz batar!

Yumurtalık kanserinde yeni umut: Hastaların yarısında tümörleri küçülten tedavi

Devrim’ olarak nitelendirilen bir ilaç kombinasyonunun, yumurtalık kanserinin tedaviye dirençli formunda hastaların yarısında tümörleri küçülttüğü görüldü.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Britanya’da yapılan çalışmanın sonucuna göre kanser hücrelerinin büyümesine yol açan sinyalleri bloke etmeye yarayan iki ilacın birlikte kullanımı, kemoterapi ve hormon terapisine nadiren yanıt veren hastalara yeni bir tedavi opsiyonu sunabilir.


Birinci fazı tamamlanan çalışmada araştırmacılar ilaçların son derece etkili olduğunun altını çizerek sonuçtan çok memnun olduklarını ifade etti. Daha geniş kapsamlı çalışmada da aynı sonuçların tekrarlanması durumunda hastalığın tedavisinde çok önemli bir gelişme kaydedilmiş olacağı belirtildi.

İkinci fazına başlanan çalışmada Londra’daki Kanser Araştırma Enstitüsü ve Royal Marsden NHS Foundation Trust araştırmacıları düşük dereceli seröz over (yumurtalıkta en sık görülen tümör) kanserinde hastalara VS-6766 ve defactinib ilaçlarından oluşan tedaviyi uyguladı.

Uzmanlar daha genç yaşta ortaya çıkan bu kanser türünde hastaların yüzde 13’ten azının kemoterapiye, yüzde 14’ten azının ise hormon terapisine yanıt verdiğini belirtti.

Çalışmalara katılan 24 hastadan yüzde 46’sının tedavi sonucunda tümörlerinin önemli ölçüde küçüldüğü görüldü.

KRAS mutasyonu olan hastalarda ise çok daha iyi sonuçlar alındı; yüzde 64’ünde tümörler küçüldü.

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