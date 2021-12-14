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Yaramazlara biraz batar!

Yükseköğrenim burs ve kredi sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Başvuruda bulunan öğrenciler, sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebilecek


Yükseköğrenim öğrencilerinin, burs ve kredilerini alabilmeleri için e-devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere bu ay içinde ödemeleri yapılacak.

Öğrenciler, taahhüt onaylarını 19 Aralık saat 23.59’a kadar e-devlet mobil uygulaması üzerinden de verebilecek.

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