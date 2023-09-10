Yücel Özdemir: Türk bayrağı Almanya sokaklarında neden ‘tehlikeli’?

(…)Bunun başlangıcı kendisine “By-Kuş” adını veren Şovmen Sefer Çelik’in Köln Dom Meydanı’nda üç yıl önce yaptığı bir provokasyona dayanıyor. Dom Meydanı’nda daire içinde Türk bayrağını da diğer bayraklar gibi çizen bir sokak sanatçısına olmayan Almancasıyla sataşan By-Kuş, Türk bayrağının üzerine para konulamayacağını, bayrağın yere çizilemeyeceğini söyleyerek silmesini emrediyor. Bu tavır karşısında şaşkına dönen Romanyalı sokak sanatçısı, silmeyi kabul etmediği gibi, By-Kuş’u cep telefonuyla kameraya alarak suç işlediğini söyler. Kamerayla hazırlıklı meydana giden By-Kuş, şovunu sürdürüyor ve yerdeki Türk bayrağının üzerini kapatmaya çalışıyor. Bu da yetmezmiş gibi “Kardeş Azerbaycan” bayrağını da aynı şekilde siliyor.

Sanatçı gibi çevredeki herkes bu şov karşısında şaşırıyor haliyle. Hatta olay yerinde bulunan bir Türk genci de buna tepki gösterip Türk bayrağının da diğerleri gibi çizilmesinin normal olduğunu söylüyor. By-Kuş bunu söyleyen Türk gence sinirleniyor. Çevredekilerin araya girmesi ve polise haber vermesiyle By-Kuş polis tarafından kenara çekilip kimlik tespiti yapılıyor.

Önceden kurgulanmış bir şovdan ibaret olan bu gösteriden bu yana Türk bayrağı Almanya sokaklarında “tehlikeli” olduğu için diğer bayraklardan ayrı bir yere konuluyor.

(…)

Bayrak üzerinden şov yapan, vatan-millet edebiyatı çeken Sefer Çelik’in Hayalin Hayalimdir derneği üzerinden SMA hastası çocukların paralarını nasıl iç ettiğini daha önce belgeleriyle gazetemizde yayımlamıştık.

Yücel Özdemir’in yazısı