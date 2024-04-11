YSK başkanı: Dört partinin altı itirazı kabul edildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener dört partinin altı itirazının kabul edildiğini söyledi. AKP’nin ve Dem Parti’nin ikişer, CHP ve MHP’ninse birer itirazı kabul edildi.

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31 Mart seçimlerinin ardından bayram mesaisi devam eden YSK’da basın mensuplarıyla bayramlaşan Yener, 2019’daki itiraz süreçleriyle 2024 seçimlerindeki itiraz süreçleri arasında çok fark olmadığına dikkat çekti.

Yener “Belki iller bazında farklılıklar olabilir. 2019’da itirazın hiç gelmediği ya da çok az geldiği illerden, bu dönem daha fazla gelmiş olabilir. Şu ana kadar süreç normal seyrinde devam ediyor” dedi.

YSK’da olağan itiraz süreci 10 Nisan’da sona erdi. Olağanüstü itiraz süreciyse 14 Nisan’da sona erecek.

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi, Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesi, Edirne’de bir belde ve Sivas’taki bir seçim bölgesinde seçimler yeniden yapılacak. Yenileme seçimleri 28 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanan YSK kararları çerçevesinde 2 Haziran’da olacak.