Yozgatlı çiftçiler yağmur duası etti

Yozgat’ın Esenli köyünde, çiftçiler yağmur duası etti.

Fotoğraf: AA

Cami hoparlöründen yapılan duaya köy sakinleri evlerinden katıldı. Çoğunluğunu çiftçilerin oluşturduğu bir grup ise köyün kırsalında toplanarak eşlik etti.

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Köy halkı ceketlerini ters çevirip giydikten sonra, ellerini yere doğru açarak yağmur yağması için dua etti.

Dua sonrasında beş küçükbaş kurban kesildi.

Muhtar Osman Korkmaz, bölgede uzun süredir yağmur yağmadığını, çok kurak bir mevsim geçirdiklerini belirterek, “Köy halkımızla birlikte yağmur duasına çıktık. İnşallah dualarımız kabul olur ve yağmur yağar” dedi.

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Çiftçi İsmail Akbulut da yörede yağmur yağmamasının büyük sıkıntıya neden olduğunu ifade etti.