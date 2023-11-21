‘Yolyemezler’ çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli Diyarbakır ve Balıkesir’de eş zamanlı düzenlenen ‘Kafes-14’ operasyonu kapsamında, “Yolyemezler” çetesinin çökertildiğini duyurdu.

Yerlikaya, operasyonda 19 şüphelinin gözaltına alındığını da açıkladı.

Organize suç örgütünün, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, yağma, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet ile genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

“Operasyon kapsamında, 11 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 2 otomatik tabanca, 23 şarjör, 900 adet değişik çaplarda fişek, bir çelik yelek, 15 kar maskesi, 2 GPS takip cihazı, muhtelif miktarda uyuşturucu, 8 sanal bahiste kullanıldığı değerlendirilen bilgisayar ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonlar devam ediyor.”