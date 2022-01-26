Yollar artık daha kalabalık: Taşıt sayısı bir yılda 1,1 milyon arttı

Geçen yıl trafikteki araç sayısı 1,1 milyon arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2021 itibariyle trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 25 milyon 249 bin 119.

Bunların yüzde 54,3’ünü otomobil, yüzde 16,3’ünü kamyonet, yüzde 14,8’ini ise motosiklet oluşturdu.

Geçen yıl, önceki yıla göre kaydedilen araç sayısı yüzde 11 yükselerek 1 milyon 153 bin 165, kaydı silinen araç sayısı da yüzde 11,2 gerileyerek 42 bin 924 oldu.

AA’nın aktardığına göre 2021’de trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 110 bin 241 artış görüldü.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 614 bin 37 otomobilin yüzde 62’sinin benzin, yüzde 23,6’sının dizel, yüzde 9,2’sinin elektrikli veya hibrit, yüzde 5,2’sinin LPG yakıtlı olduğu belirlendi.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerden yüzde 40,6’sının beyaz olduğu kayıtlara geçti.

Geçen yıl sonu itibariyle trafiğe kayıtlı taşıtların ortalama yaşı 14,5, devri yapılan taşıtların ortalama yaşı 12,6 olarak hesaplandı.