Yolda yürüyen bir kadına yumruk atan adam gözaltında

Bursa’da yolda yürüyen bir kadına yumruk atan zanlı gözaltına alındı.
20 yaşındaki Mert D., Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi’nde, önceden tanımadığı ve yolda bir yakınıyla yürüyen Z.E.’nin yüzüne yumruk attı.
Yaralanan kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye götürüldü.
Bursa başsavcılığının başlattığı soruşturmada yakalanan zanlı Mert D. ise Yavuzselim Polis Merkezi’ne götürüldü.
AA’nın aktardığına göre benzer olaylardan suç kayıtları bulunan Mert D’nin ifadesinde, ‘kadını başka birine benzettiğini, psikolojik rahatsızlığının bulunduğunu ve bu yüzden yumruk attığını’ iddia etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusu tamamlanarak tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.