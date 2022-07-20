Yolcuların bavullarından milyonlarca ruble çalan havalimanı çalışanı tutuklandı

Rusya’nın başkenti Moskova’daki havalimanında çalışan bir görevli iki yolcunun bavulundan milyonlarca ruble çaldı.

Fotoğraf: Havalimanı polisi

Şeremetyevo Havalimanı’nda bagaj taşıma biriminde çalışan işçi tutuklandı. Polis, bu kişinin organize bir suç örgütünün üyesi olduğunu düşündüklerini açıkladı.

Adı açıklanmayan çalışanın bir bavuldan 10 milyon (3 milyon 189 bin lira), bir başka uçuştaki yolcunun bavulundan 11 milyon ruble (3 milyon 508 bin lira) çaldığı belirtildi.

Açıklamaya göre toplam 21 milyon ruble (6 milyon 698 bin lira) çalan görevli, kamera kayıtlarında tişörtünün altına banknotları gizlerken görülüyor.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Irina Volk, polisin bavullardan çalınan 21 milyon rubleye el koyduğunu, şüphelinin parayı suç örgütünün diğer üyelerine aktarmak üzereyken, kısa süren bir kovalamaca sonucunda yakalandığını açıkladı.

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgalinin ardından çoğu Avrupa ülkesinden Moskova’ya ve aksi yönde direkt uçuş yok. Ancak Rusya’ya hava sahasını kapamayan bir ülkede aktarma yaparak yolculuk yapmak mümkün. Bu ülkelerden biri Birleşik Arap Emirlikleri. Tabii bu durum hem yolculuk süresini hem de maliyeti artırıyor.

Şeremetyevo Havalimanı, Moskova’da hizmet veren dört uluslararası havalimanından biri. Savaş öncesinde Rusya ve Avrupa’daki en yoğun havalimanlarından biri olarak biliniyordu.