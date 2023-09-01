Yolcu otobüsü TIR’la çarpıştı: İki ölü, 12 yaralı

Adana’da, TIR’a arkadan çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü ve muavini hayatını kaybetti, 12 yolcu yaralandı. Giresun-Hatay seferini yapan Mustafa Erden idaresindeki Ali Osman Ulusoy firmasına ait 38 YY 320 plakalı yolcu otobüsü, Adana-Pozantı otoyolu Soğukpınar mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kalsit yüklü 51 ACV 753 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada, otobüs sürücüsü Erden ve muavin Müslüm Berçin olay yerinde yaşamını […]