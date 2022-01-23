Yılmaz Özdil: Türkiye her alanda sonsuz düşüşe girdi

İlk domino taşı, beş milimetre boyunda ve bir milimetre kalınlığında olursa… Hemen önüne 1.5 katı büyüklüğünde bir domino taşı, onun da önüne 1.5 katı bir domino taşı yerleştirilirse… 13’üncü domino taşı, bir metre boyunda ve 50 kilogram ağırlığında oluyor!

Aynı silsileyle devam edersek, 29’uncu domino taşı, 400 metre boyunda ve yüzbinlerce ton ağırlığında oluyor!

Sadece yarım santim boyundaki taşın dengesi bozulursa, sadece 29 adım sonra Çamlıca Kulesi’nden daha büyük taşı yıkabiliyor!

‘Sonsuz düşüş‘ işte böylesine ürkütücü bir güce sahiptir.

Türkiye… Ekonomiden adalete, eğitimden güvenliğe, tarımdan sağlığa, çevreden kültüre, her alanda ‘sonsuz düşüş‘e girdi.

Herkesin çaresizlikle seyrettiği, herkesin kendi sırasını beklediği ve hiç kimsenin ayakta kalamayacağı bir sonsuz düşüş.

Yılmaz Özdil’in yazısı