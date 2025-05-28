Yılmaz Özdil: Piramitler Türkiye'de olsaydı, restore edeyim derken kübik yapardı bunlar

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Piramitler Türkiye’de olsaydı, restore edeyim derken kübik yapardı bunlar.

Anıtkabir, Aslanlı yol mesela… Yürürken başınız öğe eğik olsun diye, özellikle farklı büyüklükte taşlarla, asimetrik döşenmiştir, angut gibi sağa sola bakınırsan, takılırsın, kapaklanırsın, çünkü saygının mimarisidir, hürmetin estetiğidir, ihtiramın sanatıdır, dikkatin özenin başyapıtıdır. Gel gör ki… Genelkurmay başkanlığı, böylesine hassasiyetle inşa edilen Anıtkabir’in avlusuna, kargo şirketinin sponsorluğunda morlu pembeli plastikten oyun parkı koydu!

Ama dedim ya, Aspendos’a mutfak mermeri monte eden, Efes antik kentini lokantaya çeviren bu zihniyet varken, Apollon tapınağına fayans döşemediklerine, Anıtkabir’e de yanar döner floresanlı atlıkarınca koymadıklarına şükredeceksin.

Yılmaz Özdil’in yazısı