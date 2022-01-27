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Yaramazlara biraz batar!

Yılmaz Özdil: Otel istiyoruz diye bağıran turistlere gaz sıkmadıklarına şükrettik

Normalde İstanbul’dan havalanıp, 9 saatte New York’a uçuyorsun. Bunlar insanları uçağa bindirdiler, 10 saat uçakta oturttular. Apronu temizlemeyi beceremedikleri için, insanları uçaktan indirip terminale geri götüremediler. Anca 10 saat sonra uçaktan indirebildiler, bu sefer de otele götürmeyi beceremediler. Koli kartonları dağıttılar, alın bunları yere serin, üstünde uyuyun dediler.

Yabancı turistler tatil için geldikleri Türkiye’de homeless oldu! İnsanlar 24 saat boyunca çoluk çocuk yerlerde yattı. Bari utanın da kumanya dağıtın değil mi… Bunlar çevik kuvvet gönderdiler! Otel istiyoruz diye bağıran turistlere gaz sıkmadıklarına şükrettik.


Yılmaz Özdil’in yazısı

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