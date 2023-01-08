Yılmaz Özdil: Orta gelir kampanyasından kümes bile alamıyorsun

Bakın, güya maaşlara zam yaptılar. Üniversite mezunu memur 12 bin lira, öğretmen 15 bin lira, polis 18 bin lira, uzman doktor anca 24 bin lira alacak. Kuruşuna dokunmadan maaşını komple taksit olarak ver… ! Türkiye’de daha önce de ekonomik krizler vardı. Zengin de hep vardı, yoksul da hep vardı. Ama orta gelir grubunun varolmadığı bir dönem hiç yoktu. Orta gelir grubu yok oldu, yok edildi. Maaş ve servet uçurumu, ucuz ekmek kuyruğuyla mücevher kuyruğu arasındaki oksimoron boşluk kadar derinleşti. Evlatlarımızı emanet ettiğimiz öğretmeni, canımızı emanet ettiğimiz doktoru polisi bile alt gelir grubunda yaşatacaksın… Sonra utanmadan, orta gelir grubuna taksit müjdesi diyeceksin öyle mi?

Yılmaz Özdil’in yazısı