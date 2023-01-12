Yılmaz Özdil: O inekleri size ‘asrın liderimiz’ vermiştir!

Peki ya Türkiye’de? İki ineğiniz varsa, o inekleri sana kim verdi! Evet… Asrın liderimiz güya kadınlarla sohbet etti. Besici bir kadın yakınarak anlattı… “İneklerimi Orköy projesinden aldım, yem fiyatları yükseldi, kesime göndermek zorunda kalıyorum, bir bardak çay 5 lira, bir litre süt 10 lira, işin içinden çıkamıyoruz” dedi. Asrın liderimiz “bi dakka” diye sözünü kesti. “O hayvanları sana kim verdi” diye sordu. Kadıncağız “siz” demek zorunda kaldı. Herkes alkışladı. Böylece, 1944 yılından beri dünya literatüründe varolmayan bir devlet yönetim biçimi listeye eklenmiş oldu. İki ineğiniz varsa, o inekleri size asrın liderimiz vermiştir!
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