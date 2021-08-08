Yılmaz Özdil: ABD için çalışan Afganlara ‘Türkiye’ye geçin’ diyorlar

Amerikan askerlerinin ihtiyaçları ve Afganistan’ı yeniden inşa etmek için dökülen milyar dolarlar, bir milyon civarında Afgan’a düzenli istihdam sağlıyordu, Amerikalılar bavulları toplayınca, bunların hepsi ayazda kaldı. Afganistan’da kadınların çalışması yasak olduğu için, Amerikalılara çalışanlar arasında kadın yok.

Amerikan veya himayesindeki şirketlerde çalışanlara vize kolaylığı vaadedilmişti. Ama, bu kadar insana vize verip, hobaraa diye ABD’ye götürecek kadar keriz değiller…

Bu yüzden, Kabil’deki Amerikan büyükelçiliğinin kapısına yalvar yakar dayanan işbirlikçi Afganlara “siz hemen Türkiye’ye geçin” diyorlar. İran üzerinden Türkiye’ye geçmelerini bizzat organize ediyorlar.

Yılmaz Özdil’in yazısı.