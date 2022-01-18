Yılın en iyi futbolcuları: Erkeklerde Lewandowski, kadınlarda Putellas

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), geçen yılın en yılı futbolcularını duyurdu.

Milli takım teknik direktör ve kaptanları, bazı gazeteciler ve FIFA’ya kayıtlı taraftarların katıldığı oylamanın sonucu, dün akşam İsviçre’nin Zürih kentinde bulunan FIFA Genel Merkezi’nde açıklandı.

Buna göre Yılın En İyi Erkek Futbolcusu ödülünü ikinci kez üst üste Alman ligi takımlarından Bayern Münih’in Polonyalı forveti Robert Lewandowski kazandı.

En İyi Kadın Futbolcu ödülünü Barcelona’da oynayan İspanyol Alexia Putellas aldı. Putellas, ödülü kazanan ilk İspanyol olmasıyla tarihe geçti.

Bu yılki Puskas ödülünü (en iyi gol) Tottenham formasıyla Arsenal’e rabona vuruşuyla gol atan Arjantinli Erik Lamela aldı.

Chelsea’yle Şampiyonlar Ligi kazanan teknik direktör Thomas Tuchel ile Chelsea’nin kadın takımını çalıştıran Emma Hayes, en iyi teknik direktörler seçildi.

Hangi futbolcu hangi ödülleri aldı?

Yılın erkek kalecisi: Senegalli Edouard Mendy (Chelsea)

Yılın kadın kalecisi: Şilili Christiane Endler (Paris Saint-Germain/Olimpik Lyon)

Fair Play Ödülü: Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen’in fenalaştığı maç görev alan Danimarka A Milli Futbol Takımı ve sağlık ekibi aldı.

FIFA Taraftar Ödülü: Eriksen’in fenalaştığı maçtaki desteğiyle Danimarka-Finlandiya taraftarı.

Kadınlarda FIFA Özel Ödülü: Uluslararası maçlarda 188 gol atarak rekor kıran Christine Sinclair.

Erkeklerde FIFA Özel Ödülü: Milli takımlarda gol rekoru kıran Cristiano Ronaldo.

Her taraftarın rüyası: İdeal 11

Erkeklerde yılın en iyi 11’i şöyle:

Kaleci: Gianluigi Donnarumma (Milan/Paris Saint-Germain)

Savunma: Ruben Dias (Manchester City), Leonardo Bonucci (Juventus), David Alaba (Bayern Münih/Real Madrid)

Orta saha: N’Golo Kante (Chelsea), Jorginho (Chelsea), Kevin De Bruyne (Manchester City)

Forvet: Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Lionel Messi (Barcelona/Paris Saint-Germain), Robert Lewandowski (Bayern Münih)

Kadınlardaki ideal 11 ise şöyle:

Kaleci: Christiane Endler (Şili)

Savunma: Lucy Bronze (İngiltere), Wendie Renard (Fransa), Millie Bright (İngiltere), Magdalena Eriksson (İsveç)

Orta saha: Estefania Banini (Arjantin), Carli Lloyd (ABD), Barbara Bonansea (İtalya)

Forvet: Vivianne Miedema (Hollanda), Alex Morgan (ABD), Marta (Brezilya)