Yetişkinlerin yüzde 57’si aşılandı: Hedef bayrama kadar yüzde 70

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yetişkin nüfusun yüzde 57’sinin aşılandığını, hedefin 20 Temmuz’da başlayacak Kurban Bayramı’na kadar yüzde 70’e ulaşmak olduğunu bildirdi.

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Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bugüne kadar 50,7 milyon doz aşı yapılırken, 35 milyon kişiye ilk doz yapıldı, 15 milyon kişinin de aşılaması tamamlandı.

Sağlık bakanı, Twitter’dan şu bilgileri paylaştı: “Bugün 50 milyon doz aşıyı geçtik. En az bir doz aşısı yapılan kişi sayısı 35 Milyondan fazla: 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun yüzde 57 kadarı aşılanmış durumda. Bayrama kadar hedefimiz yüzde 70. Aşı ihmale gelmez. Aşımızı yaptırmaya öncelik tanıyalım.”