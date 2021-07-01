Yetişkinlerin yüzde 57’si aşılandı: Hedef bayrama kadar yüzde 70

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yetişkin nüfusun yüzde 57’sinin aşılandığını, hedefin 20 Temmuz’da başlayacak Kurban Bayramı’na kadar yüzde 70’e ulaşmak olduğunu bildirdi.
Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bugüne kadar 50,7 milyon doz aşı yapılırken, 35 milyon kişiye ilk doz yapıldı, 15 milyon kişinin de aşılaması tamamlandı.
Sağlık bakanı, Twitter’dan şu bilgileri paylaştı: “Bugün 50 milyon doz aşıyı geçtik. En az bir doz aşısı yapılan kişi sayısı 35 Milyondan fazla: 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun yüzde 57 kadarı aşılanmış durumda. Bayrama kadar hedefimiz yüzde 70. Aşı ihmale gelmez. Aşımızı yaptırmaya öncelik tanıyalım.”