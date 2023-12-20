Yerli John Wick, Konya şivesiyle Anadolu’yu tanıtıyor

Hollywood yıldızı Keanu Reeves’in canlandırdığı ‘John Wick’ karakterine benzerliğiyle dikkat çeken Konyalı Ömer Aslan, yaşadığı şehrin kültürünü, lezzetlerini ve değerlerini yöresel şivesiyle anlatıyor.

Fotoğraflar: AA

Beden eğitimi öğretmeni olarak 10 yıldır Karaman’da görev yapan 39 yaşındaki Aslan, John Wick’e benzerliğini iki yıl önce İstanbul’da gördüğü ilgiyle tesadüfen fark etmiş.

Eminönü’nde insanların fotoğraf çektirme isteğiyle karşılaşan Aslan, İranlı yönetmenin de dikkatini çekince zamanla stili ve imajını da John Wick’e dönüştürmüş.

Çoğunlukla Konya’nın ve Karaman’ın, yeri geldiğinde de seyahat ettiği kentlerin değerlerini tanıtmak için yöresel şivesiyle videolar çeken Aslan’ın oluşturduğu içerikler, sosyal medyada da ilgi görüyor.

Yerli John Wick

Gördüğü ilgiden memnun olan Aslan, Konya şivesinden dolayı insanların kendisini yerli John Wick olarak tanıdığını söylüyor: “İnsanlar genelde, ‘Bu adam John Wick’e benziyor ama şive Konyalı. Dublaj mı yapıyorlar acaba’ diye yorumlar yapıyor. Yurt dışından, Kanada’dan, Belçika’dan, Almanya’dan ulaşanlar oluyor.”

Kendisini gerçekten John Wick sananlar da çıktığını belirten Aslan, o anları şöyle anlatıyor:

“Bir seferinde ‘Ya abi dün senin filmini izledim. Çok harikasın. Fotoğraf çekinelim’ diyen birisi olmuştu. Ben ‘John Wick değilim, Konyalıyım’ desem de inandırıp izah edemedim. Başıma böyle enteresan olaylar da geliyor. Genelde, Antalya’da, Alanya’da, Mevlana Müzesi’nde, İstanbul’da, Galata Kulesi taraflarında turistler İngilizce sesleniyor. Sadece, John Wick ve Keanu Reeves’i anlıyorum. ‘Ben Türküm, Anadolulu, Konyalı John Wick’im’ diyorum. Çok fazla fotoğraf çektirmek isteyen oluyor.“