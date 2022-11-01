Yenilgiyi kabul etmeyen Bolsonaro, anayasa çerçevesinde hareket edeceğini söyledi

Brezilya’da pazar günü düzenlenen ve solcu Luiz Inacio Lula da Silva’nın kazandığı seçimlerin ardından ilk kez kameraların karşısına çıkan aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yenilgiyi kabul etmedi fakat anayasa çerçevesinde hareket edeceğini söyledi.

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Bolsonaro, seçimin ardından Brezilya Devlet Başkanlığı konutu Alvorada Sarayı’nda ilk kez konuştu.

Kısa süren konuşmasına kendisine oy verenlere teşekkür ederek başlayan Bolsonaro, şunları dedi: “Hep antidemokratik olarak damgalandım, beni suçlayanların aksine her zaman anayasa çerçevesinde davrandım. Basını ve sosyal medyayı kontrol etmekten hiç bahsetmedim. Devlet başkanı ve vatandaş olarak anayasamızın tüm emirlerine uymaya devam edeceğim.”

Bolsonaro, seçim sonuçlarını açık bir şekilde kabul etmediği konuşmasında, kamyoncuların başlattığı yol kapatma protestolarına işaret ederek, “Mevcut halk hareketleri, seçim sürecinin yürütülme şekline yönelik öfke ve adaletsizlik hissinin sonucudur” dedi.

Şiddet içeren gösterileri reddeden devlet başkanı, şöyle konuştu: “Barışçıl gösteriler her zaman memnuniyetle karşılanacaktır, ancak bizim yöntemlerimiz, özel mülkün işgali, mirasın yok edilmesi gibi her zaman halkı mağdur eden solcuların yöntemleri olamaz.”

Bolsonaro’nun açıklamasının ardından konuşan devlet başkanının özel kalem müdürü Ciro Nogueira, yeni devlet başkanı Lula da Silva’nın başkanlığı için ‘geçiş döneminin’ başlayacağını söyledi.

Sonuçları kabul etmeyeceğini ima ediyordu

Bolsonaro, seçimlerden önce birçok kez ülkede 1996’dan beri kullanılan elektronik oylama sistemini hedef alan ve yer yer seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğinin işaretini verdiği konuşmalar nedeniyle eleştirilmişti.

Güney Amerika’nın en büyük ülkesi, nüfusu 212 milyonu aşan Brezilya’da pazar günü düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde ülkeyi 2 dönem yöneten sol görüşlü Lula da Silva yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro’ysa yüzde 49,1 oranında oy almıştı.

Seçimi kaybeden Bolsonaro, ülkede 1985’te demokrasinin yeniden tesis edilmesinden bu yana ikinci dönemine seçilemeyen ilk devlet başkanı olmuştu.