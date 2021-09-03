Yeni Zelanda’da terör saldırısı: Polis tarafından vurularak öldürüldü

Yeni Zelanda’nın en büyük kenti Auckland’da bir alışveriş merkezinde üçü ağır altı kişiyi yaralayan bıçaklı saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü.

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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern saldırıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında olayın ‘terör saldırısı’ olduğunu bildirdi. Ardern, saldırganın IŞİD ideolojisiyle bağlantılı bir ‘yalnız kurt’ olduğunu söyledi: “Bugün yaşananlar içler acısı. Nefret dolu bir saldırıydı. Ancak bu bir inanç, bir kültür, bir etnisite tarafından değil. Burada hiç kimse tarafından desteklenmeyen ideolojinin pençesine düşmüş bir birey tarafından yapıldı.”

Yetkililer de, teröristin Ekim 2011’de Yeni Zelanda’ya gelen bir Sri Lanka vatandaşı olduğunu ve 2016’dan itibaren ulusal güvenlik birimlerinin takibinde olduğunu bildirdi.