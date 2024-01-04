Yeni yılda en çok temettü verimi beklenen hisseler

İş Yatırım, 2024’te temettü verimliliğinin yüksek olmasını beklediği dokuz şirketi derledi.

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Borsadaki birçok şirket, elde ettiği kârı hisse sahipleriyle paylaşıyor. Buna ‘temettü ödemesi’ deniyor.

halkaaarz.net’in İş Yatırım raporundan aktardığına göre bu yıl temettü verimliliğinin en yüksek olması beklenen dokuz hisse şöyle:

Doğuş Otomotiv

Tüpraş

Türk Traktör

Vestel Beyaz Eşya

Enerjisa

Ford Otosan

TSKB

Yapı Kredi Bankası

Akbank

Temettü verimi ‘bir şirketin hisse başına ödediği temettü miktarının hisse senedinin güncel piyasa değeriyle orantısı’ anlamına geliyor. Bu sayede yatırımcılar, bir hisse senedinin ne kadar temettü ödeyeceğine dair fikir edinebiliyor.