Yeni Malatyaspor, Süper Lig’den düştü

Yeni Malatyaspor, bitime altı hafta kala Süper Lig’den düştü.
Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 32’nci hafta maçında kendi evinde Giresunspor’la karşılaştı.
Giresunspor, maçın 23’üncü dakikasında Hamidou Traore’nin golüyle 1-0 öne geçti. Maçta başka gol olmadı.
20 puanla 20’nci ve son sırada bulunan Yeni Malatyaspor, geri kalan altı maçın tümünü kazanıp 18 puan toplasa dahi 39 puanla 16’ncı sırada bulunan Giresunspor’un gerisinde kalacak.
20 takımın bulunduğu ligde son dört takım 1’inci lige düşüyor. Altay (29 puan), Rizespor (29 puan) ve Göztepe (27 puan) düşme hattında.