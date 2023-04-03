Yeni dünya rekoru: Dünyanın en derinindeki canlı

Bilim insanları, Japonya yakınlarında okyanusta 8.336 metrede yaşayan bir salyangoz türünü görüntüledi.

Fotoğraf: Minderoo-Batı Avustralya Üniversitesi

Avustralyalı ve Japon bilim insanlarının, Japonya yakınlarındaki Izu-Ogasawara çukurunda görüntülediği bilinmeyen bu salyangoz türü, bugüne kadar 8.336 ile dünyanın en derin noktasında görüntülenen canlı olarak kayıtlara geçti.

Daha önceki rekor, yine Japonya yakınlarında dünyanın en derin bölgesi olan Mariana Çukuru’nda görüntülenen bir salyangozdu. Mariana salyangozu olarak adlandırılan bu canlı, 2027’de 8.178 metrede kaydedilmişti.

Keşif, Batı Avustralya Derin Deniz Araştırma Merkezi ve Tokyo Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Üniversitesi‘nden bilim insanları 10 yıldır derin denizlerdeki canlılarıyla ilgili yaptığı araştırmanın bir ürünü.