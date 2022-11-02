Yeni doğan bebeği kaçıran beş kişi gözaltında

Şanlıurfa’da yeni doğan bebeği hastaneden kaçırdığı iddia edilen beş zanlı yakalandı.

Fotoğraf: AA (temsili)

AA’nın haberine göre Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde üç günlük kız bebeğin babası, taburcu olmak için işlemleri yaparken çocuğunun kaçırıldığını fark etti.

Şikayet üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iki kişinin bebeği hastaneden kaçırdığını, Haliliye ilçesindeki bir evde sakladığını belirledi.

Eve baskın düzenlenerek alınan bebek ailesine teslim edildi.

M.K. (18), A.K (17), A.K. (50), M.K. (48) ile H.K’yı (50) gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bebeğin akraba olan şüphelilerden M.K. ile H.K’ya verilmek üzere kaçırıldığı öne sürüldü.