Yemeğin fiyatını fazla buldu, restoranı kurşunladı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde sipariş ettiği yemeğin ücretini fazla bulan bir kişi restorana tabancayla ateş açtı.

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AA’nın haberine göre henüz ismi öğrenilmeyen bir kişi, Mustafa Odabaşı’nın Yeditepe Mahallesi’ndeki işlettiği restorandan beyran sipariş etti.

Fiyatı fazla bulan müşteri, kuryeyle tartışarak siparişi geri çevirdi.

Telefonla işletme sahibiyle görüşmesinin ardından restorana gelen müşteri ve yanındakiler, işletme sahibi Odabaşı ve çalışanlarıyla kavga ettikten sonra dükkana doğru tabancayla ateş açarak uzaklaştı.

İşletme sahibi Mustafa Odabaşı, beyranın fiyatını 100 liradan 120 liraya yükselttiklerini, tartışmanın bu nedenle başladığını kaydetti.