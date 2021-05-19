Yedi yıl hapse mahkum edilen kişi mahkeme salonunda intihar etti

ABD’nin Kuzey Dakokta eyaletinin Fargo kentinde yargılanan bir kişi suçlu bulunup hapis cezasına çarptırılınca mahkeme salonunda intihar etti.

Fotoğraf: New York Post

Eski tıp teknisyeni Jeffrey Sahl Ferris’in (55) yedi yıl hapis cezasına çarptırıldığını öğrenince hakim, mahkeme çalışanları ve şahitler önünde boğazını keserek kendini öldürdüğü belirtildi.

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Jürinin mahkeme salonunda olmadığı sırada intihar eden Ferris’in Nisan 2020’de yedi çocuğun üzerine otomobilini sürdüğü ve onların önünde silah çektiği gerekçesiyle yedi yıl hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı.

Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) açıklamasında, “Hakim tahliye talebini reddedince bir zarf açacağını alarak boğazını kesmiş. Zarf açacağını mahkeme salonuna nasıl soktuğunu araştırıyoruz” dendi.

Mahkeme çalışanları ilk defa böyle bir şeye tanık olduklarını ifade ederek, “Hala kendimize gelemedik. Bir anda olup bitti her şey. Korkunuçtu” derken, mahkemede şahitlik yapan biri, Ferris’in avukatının, “Delirdin mi ne yapıyorsun” diye bağırdığını belireterek, “Ancak iş işten geçmişti” ifadelerini kullandı.