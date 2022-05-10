Yazar Ahmet Say hayatını kaybetti

Piyanist Fazıl Say, babası Ahmet Say’ın 86 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Twitter hesabından “Babamı kaybettik. Üzüntüm sonsuz” diye yazan Fazıl Say, babasının Türkiye’nin en değerli aydınlardan biri olduğunu ifade etti.

Babamı kaybettik.

Üzüntüm sonsuz.

Ahmet Say, Türkiye’nin en değerli aydınlarından biriydi, tüm müzik ve edebiyat çevresinin de başı sağolsun.

86 yıllık ömründe ne çok eser bıraktı.

Ve çok özel çok güzel bir baba oğul ilşkisidir, son anına kadar.



Başımız sağ olsun… pic.twitter.com/yrTiupaeAq — Fazıl Say (@fazilsaymusic) May 10, 2022

Müzik yazarı, müzik eğitimcisi ve edebiyatçı Say’ın cenaze programı henüz belli olmadı.

Ahmet Say kimdir?

Ahmet Say, 1935’te İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Belediye Konservatuvarı 1951’de bitiren yazar Say, 1954’te İstanbul Erkek Lisesini bitirdi.

Mezuniyetin ardından gittiği Almanya’da, basın yayın yüksek okulundan mezun olan Say, Türkiye’ye döndüğünde, Bingöl ve Erzincan’da öğretmenliğin yanı sıra halk eğitim merkezi müdürlüğü yaptı.

Say, 1964’te arkadaşlarıyla birlikte çıkardığı Türk Solu, 1977’de ise Türkiye Yazıları dergilerini yönetmeye başladı. Yaşamının büyük bölümünü Ankara’da geçiren Say’ın öykü ve yazıları, birçok dergi ve gazetede yayımlandı.

Öyküleri, hazırladığı dört ciltlik Müzik Ansiklopedisi ve bir dönem Cumhuriyet gazetesinde yaptığı müzik eleştirileriyle tanınan Ahmet Say, Komil’in Atı adlı hikayesiyle TRT 1970 Sanat Ödülleri Yarışmasında başarı ödülünü, bir diğer hikayesiyle 1974 Sabahattin Ali Hikaye Yarışmasında birincilik ödülü aldı.