Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yavuz Selim Demirağ: Polislerin bu olayda ne işi var?

Bizim gazetecilik terminolojisinde “Şeytanın avukatlığını yapmak”, “Birilerinin kulağına kar suyu kaçırmak” gibi kimilerine göre eski deyimler vardır… Bir de dedektif mantığı ile “Bu işten kim kârlı çıktı?” sorusu…

Sinan Ateş siyasi suikastını öğrendiğim andan itibaren bu sorularla beraber, “Devletin iki özel harekat polisi”nin olaya dahil edilip tutuklanması ile beynime paslı çiviler çakılıyor. Bazı meslektaşlarımız ünlü “Susurluk Vakası”nı örnek veriyor. O dönem “Milletvekili-emniyet müdürü ve aranan şahıs Çatlı”yı hatırlatıyor… Oysa söz konusu köprünün altından çok sular aktı. Susurluk olayı olduğunda “Teknoloji” bugün “Roma’daki savaş arabaları” niteliğindeydi. Güvenlik kamera kayıtları, HTS kayıtları, telefon baz istasyonları sinyalleri gibi “Siber suçlar” neredeyse çaresizdi. Dahası bilinse bile karartma için koşullar dijital alemde mevcuttu!


Yavuz Selim Demirağ’ın yazısı

SON HABERLER

AYM’nin ‘kötü muamele’ kararı verdiği polis, emniyet müdürü yapıldı

CANAN COŞKUN [email protected] @canancoskun Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Gezi Parkı eylemleri sırasında bacağından yaralanan Aydın Aydoğan’la ilgili kötü muamele yasağını ihlal ettiklerine hükmettiği polislerden Kenan Şaban Süzgün’ün kasımda 1’inci sınıf emniyet müdürü yapıldığı ortaya çıktı.  Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle yaralanan Aydın Aydoğan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında 2013’te suç duyurusunda bulunduktan sonra polisler […]

BOTAŞ: İran’dan gaz teslimatı yüzde 70 azaldı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Türkiye’ye Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğalgazın, İran iletim şebekesinden kaynaklı bir arıza nedeniyle 1 Ocak’tan itibaren yüzde 70 azaldığını bildirdi.

HDP: Bizle müzakere edilirse ortak bir adayda elbette buluşmak isteriz

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın “HDP kendi adayıyla seçime girecek” açıklamasına ilişkin konuşan HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oruç, Oruç, “Bizle müzakere edilirse elbette ki ortak bir adayda buluşmak isteriz, Buluşulmuyorsa da kendi adayımızı belirleriz” dedi.