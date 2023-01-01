Yavuz Selim Demirağ: Erdoğan tüm zorlamalara rağmen 36’da takılıyor

Yeni yıl ile beraber Türkiye’mizin gerçeği şu: “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” diyenlerin oranı 32.6… “Güçlendirilmiş Parlamenter sistem” diyenler 54.8… Fikri olmayanlar 12.4 ki bunlar da karşı…

Sona gelelim… Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi zorlamalara rağmen 37.4… Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem diyenler 62.5…

“Kesinlikle R.Tayyip Erdoğan’a oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 30.8…

“Erdoğan mı?”, “Kılıçdaroğlu mu” oranına gelince: Erdoğan tüm zorlamalara rağmen 36’da takılıyor. Kılıçdaroğlu’nun oranı şimdilik 38.6… Fikrim yok ve sandığa gitmem diyenlerin 23’lük oranını da ölçtük-biçtik… En kötü ihtimal 36 ile 64…

Bilmem anlatabildim mi? Not edin bir kenara…

Yavuz Selim Demirağ’ın yazısı