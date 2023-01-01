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Yaramazlara biraz batar!

Yavuz Selim Demirağ: Erdoğan tüm zorlamalara rağmen 36’da takılıyor

Yeni yıl ile beraber Türkiye’mizin gerçeği şu: “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” diyenlerin oranı 32.6… “Güçlendirilmiş Parlamenter sistem” diyenler 54.8… Fikri olmayanlar 12.4 ki bunlar da karşı…

Sona gelelim… Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi zorlamalara rağmen 37.4… Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem diyenler 62.5…


“Kesinlikle R.Tayyip Erdoğan’a oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 30.8…

“Erdoğan mı?”“Kılıçdaroğlu mu” oranına gelince: Erdoğan tüm zorlamalara rağmen 36’da takılıyor. Kılıçdaroğlu’nun oranı şimdilik 38.6… Fikrim yok ve sandığa gitmem diyenlerin 23’lük oranını da ölçtük-biçtik… En kötü ihtimal 36 ile 64…

Bilmem anlatabildim mi? Not edin bir kenara…

Yavuz Selim Demirağ’ın yazısı

SON HABERLER

İstanbul’da yoğun sis: Gemi trafiği durduruldu

İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, 06.46 itibarıyla İstanbul Boğazı’nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi. İstanbul Boğazı’nın bazı bölgelerinde sis yoğunluğu yaşanıyor.