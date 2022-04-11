Yaşlının yaka paça otobüsten indirilmesine ‘akli dengesi yerinde değil’ savunması

Bana göre bu seçimde güçlü bir toplumsal birlikteliğin sağlanması, güçlü bir umut ve heyecan dalgası yaratılması için seçimin ülke için bir kader seçimi olduğu vurgusunu sıklıkla yapmak ve topluma, ülkeyi neyin beklediğini en açık haliyle anlatmak gerekiyor.