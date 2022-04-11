Yaşlının yaka paça otobüsten indirilmesine ‘akli dengesi yerinde değil’ savunması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, otobüsten ulaşım kartı olmadığı için indirildiği öne sürülen kadının akli dengesinin yerinde olmadığını, araçta tuvaletini yaptığının anlaşıldığını kaydetti.
Sosyal medyada dün dolaşıma giren bir videoda, kartı olmayan yaşlı bir kadının şoför tarafından otobüste yaka-paça indirildiği öne sürülmüştü.
İddia üzerine açıklama yayımlayan belediye, yabancı uyruklu kadının akli melekesinin yerinde olmadığını bildirdi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belsan Genel Müdürü Levend Çelik’se olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.