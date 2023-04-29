Yasemin Güneri: AYM üyesi Topal kadın-erkek eşitliğine ‘Modern hurafe’ dedi

Anayasa Mahkemesi, kadının soyadı olarak yalnızca evlenmeden önceki soyadını kullanmasını engelleyen hükmü eşitliğe aykırı bularak iptal etti.

“Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır” hükmü 28 Ocak 2024 tarihinde yürürlükten kalkacak.

O tarihe kadar yasa koyucu yeni bir düzenleme yapacak. İptal kararıyla birlikte evlenecek kadınlar artık kocasının soyadını almak zorunda kalmayacak. İptal kararına 6 Anayasa Mahkemesi üyesi itiraz etti.

Karşıoy kullanan Anayasa Mahkemesi üyelerinden Muammer Topal, “İnsan olarak kadın ve erkek eşdeğer olsa da cinsiyetin yol açtığı farklılıklar açısından aynı olduklarını iddia etmek mümkün değildir” gerekçesini ileri sürdü. Kadın ve erkeğin eşit olmadığını ve bu nedenle kadının, kocasının soyadını alması gerektiğini savunan Topal’ın başka gerekçeleri de var.

Anayasa Mahkemesi üyelerinin karşı oy yazılarını yorumsuz bir şekilde yazdım. İran’da bile kadının kocasının soyadını alma zorunluluğu yokken, 6 Anayasa Mahkemesi üyesinin “eşitlik” yerine “eşdeğerlik” veya “takdir hakkı” kelimelerini kullanması oldukça düşündürücü.

Kadın cinayetlerinin en fazla yaşandığı ülkelerden biriyken, yargının zirvesinde görev yapan yargıçların halen kadın erkek eşitliğine inanmadığını bu kararla görmüş olduk. Yeni yasama döneminde seçilecek olan milletvekilleri yasada yapacakları değişiklikle kadın-erkek eşitliğini sağlayıp sağlayamadıklarını da gösterecekler.

Yasemin Güneri’nin yazısı