Yaşar Aydın: İktidar yine düdüğü çaldı

Önümüzdeki Çarşamba gecesi geneli yandaş olan televizyonlar ortak bir program düzenliyor. Anlaşılan o ki iktidar çarşambaya kadar kurtarma çalışmasını bitirip yeni bir döneme geçmeyi planlıyor. İktidar yine düdüğü çaldı ve herkesin sıraya geçmesini bekliyor.

OHAL ve baskı: Baskı ve zor uzun süre elinde tutmaya çalıştığı en önemli araç olacak. Çünkü hizaya gelmeyecek ve gerçeğin peşinde koşacaklar olacaktır.

Alışıla geldiği gibi sosyal medya ilk hedef oldu. Bir ara kapattılar, sonra açmak zorunda kaldılar. Ama paylaşımlardan dolayı gözaltı ve tutuklamalar devam ediyor. Sonra OHAL devreye sokuldu. Gerekçe bu sefer yağmacılardı. Yaptıkları hesaba göre tüm hak arama girişimleri ve gerçekleri haberleştirme girişimleri hedefine ulaşmadan OHAL duvarına çarpacaktı. Üstelik seçimlere yine OHAL’le girmek gibi bir avantaj elde etmiş olacaklardı. Ne kadar tanıdık değil mi?

Tüm bunlar AKP’nin hesabı ve hayata geçirmeye başladı. Ama bu kez başarma şansları yok.

Yaşar Aydın’ın yazısı