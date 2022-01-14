Yaşar Aydın: Hep birlikte muhafazakarlık yarışına girdiler

Başta CHP Lideri Kılıçdaroğlu olmak üzere Meclis muhalefeti Erdoğan’ınminderinde, onun kurallarıyla güreş tutmaya kalkıyor. Hep birlikte muhafazakârlık yarışına girdiler. Üstelik toplumu da böyle bir “mücadeleye” ikna etmeye çalışıyorlar. Nafile bir çaba. Ülkenin çok büyük bölümü artık laikliğin önemini kavramış ve sahiplenmiş durumda. Din-diyanet üzerinden de değil üstelik. 20 yıllık AKP iktidarına rağmen özgür, eşit ve adil bir dünyanın kurulması için ilk koşullardan birinin laiklik olduğu toplum tarafından çoktan kabul gördü. Muhalefet partilerine, medya kuruluşlarına çöreklenen sağcıların istediği siyaset eni sonu AKP zihniyetinin kazanmasına yol açar. muhafazakâr hassasiyet denilen şey birçok başlıkta muhalefeti hareketsiz bırakmakla kalmayacağı gibi iktidarla arasındaki farkı da ortadan kaldırıyor. Yurttaşlar muhalefeti çoktan aşmış durumda. Yurttaşların ezici çoğunluğu ne muhafazakârların ufkuna teslim olmuş bir gelecek ne de tarikat-cemaat koalisyonuna terk edilmiş bir ülke istiyor.
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