Yaşar Aydın: Gerçekten ‘değişim’e gerek var mı?

Bir de CHP’nin “Değişim” diyen kanadı var. Önemli bir talep. Ülkeyi değiştirmeye karar verdiğinize göre partinizi de ona göre dizayn etmeniz gerekiyor. Peki değişimciler neyi savunuyor.

Bir avuç sermaye sahibinin her geçen gün daha zenginleştiği bir düzeni mi yoksa kamucu halkçı bir yaklaşımı mı esas alıyor.

Ülkenin demokratikleşmesi için ne öneriyor? Başta Kürt sorunu olmak üzere temel konularda var olan parti yönetiminden farkları nelerdir. Laikliğin kazanılması tekrar gündeme gelecek mi?

Hadi tüm bunları geçtik. Daha demokratik bir parti ve siyaset nasıl mümkün olacak? Bunların hepsi bizde var deniliyorsa gerçekten değişmeye ve değiştirmeye gerek var mı?

Yaşar Aydın’ın yazısı