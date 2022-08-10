Yaşar Aydın: Erdoğan’ın ‘seçimlerden önce yapılması gerekenler’ listesi

Tüm seçimlerde gördük ki Erdoğan 20 yıl boyunca “seçimden önce yapılması gerekenler” listesi hazırlamış. Farklı zamanlarda farklı tonlarda ama aynı başlıklar her zaman devrede olmuş.

1 – ÖRGÜTÜ TOPLA: Her seçimden önce parti örgütlerinde geniş çaplı değişim ve birlik çağrıları eşlik eder. Vekil listeleri çalışmanın parçası haline dönüştürülür. Herkese “sıra bende” hissi yaşatılır.

2 – İLGİYİ ÜSTÜNE ÇEK: Gündemi mutlaka Erdoğan belirlemeli. İlgiyi üstüne çekecek hamle şart. Son düzlükte başka kimse konuşmayacak, görünmeyecek.

3 – DIŞ DÜŞMAN ŞART: Son 10 yılda İsrail, Rusya, Yunanistan, ABD ve Hollanda seçim dönemi düşmanlıktan nasibini aldı. Hatta bu konuda öyle ileri gidildi ki seçim gerilimi Hollanda sınırlarının kadar taşıdı.

4 – DİN ÇOK ÖNEMLİ: Elinde Kuranla miting meydanına çıkan bir isimden bahsediyoruz. Anlaşılan o ki bu dönemin popüler sloganı “kazanımlarımızı elimizden alacaklar “olacak.

5 – BAŞARI HİKAYESİ: İşin olmazsa olmazlarından. 20 yıllık iktidarının ana direği. Ve şuanda en zayıf olduğu bölge. Tüm ilgisini buraya vermiş durumda. Arayışı kısmı bir refah anı yakalamak. Olmazsa EYT, asgari ücret ve düşen enflasyonla idare edecek.

6 – CHP DÜŞMANLIĞI: Muhafazakar seçmen üzerinde hala geçer akçe olduğu düşünülüyor. Ne kadarlık bir etki yaratır göreceğiz.

Erdoğan sırası geldikçe bu başlıkları sırasıyla devreye sokacak. Ama bunların önüne mutlaka bir “açılım” yerleştirmek zorunda. Tercih edilecek açılım hem seçim programının hem de propagandanın yönünü belirleyecek.

Yaşar Aydın’ın yazısı