Yaşar Aydın: Dış politikanın gölge bakanları

İktidarın dış politikasının belirlenmesinde İbrahim Kalın’ın ismi geçer. Gölge Bakan olarak adlandırılır. Ama sadece Kalın değil. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da benzer bir görevi sürekli yerine getiren isimler. Hatta birbirlerine ciddi kuvvet veriyorlar. Özellikle Batı ülkelerinde Mevlüt Çavuşoğlu’ndan daha çok ciddiye alındıkları da biliniyor. İbrahim Kalın televizyon mülakatında bir şekilde yine konuyu MİT’e getirdi ve Ukrayna-Rusya görüşmelerinde tıkanan süreci açan adres olarak taktim etti.

Kalın’ın açıklamaları Batı’ya karşı toparlama girişimi olarak anlaşılabilir ve Erdoğan’ın da konuyu bildiği söylenebilir. Olayın bir boyutunun bu olduğuna kuşku yok. Ama diğer bir boyutu var ki o da şiddeti ve boyutu her geçen gün artan iktidar içi çatışmanın varlığı. İbrahim Kalın hem partisi hem de ekibi adına seçim öncesi ve sonrası devam edebilecek bir çizgiyi muhafaza etmeye çalışıyor.

Yaşar Aydın’ın yazısı