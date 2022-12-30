Yaşar Aydın: Beklemeye alınan her hamle iktidarı daha pervasız bir noktaya getirir

Ülkede süren büyük kanama küçük pansuman çözülemeyeceğine göre iktidarın da bu hamlelerle seçimi kazanacağını söylemek mümkün değil. Ama ortaya çıkan fotoğraf gösteriyor ki “krizle geldiler krizle gidecekler” deyip oturup muhalefete bir şey kazandırmayacağı gibi iktidara da nefes aldıracak. Oysa ülkede değişimden yana esen güçlü bir rüzgar esiyor. Bu rüzgardan faydalanmak için yelkenlerin açık olması gerekiyor. Milyonların taleplerini gören, onlar için onlarla birlikte mücadele eden muhalefet çok kısa süre iktidar lehine yapay şekilde oluşturulan havayı dağıtacağı gibi sandık sonuçları için de güçlü bir avantaj yakalar. Ertelenen, beklemeye alınan her hamle iktidarı daha pervasız bir noktaya getirir cesaretlendirir.

Yaşar Aydın’ın yazısı