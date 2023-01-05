Yaşar Aydın: Başka bir Erdoğan görebiliriz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve arkasından gelecek benzer yargıların kararını artık iktidar vermeyecek. Bu konuna Bahçeli ve Erdoğan’ın ortaklaştığı ve sonuna kadar gidilmesi konusunda talimat verdiği artık herkesin malumu. Ama bu kararın yaşam bulması muhalefetin tutumuna bağlı. Oluşturulacak toplumsal muhalefet kamuoyunu belirlemeye başlarsa tüm bu kararların iktidar tarafından yeniden gözden geçirilmesi işten bile değil. Aday tartışmasından çıkarılıp son iki gündür yapıldığı biçimde demokrasi çerçevesinde yürütülürse ve bu çaba anketlere yansırsa biz başka bir Erdoğan görebiliriz. Çok doğal ki farklı yargı kararları da.

İktidar bloku topumun geniş kesimlerinin itirazına rağmen yargı eliyle siyaseti dizayn etme gayretini sürdürebilir. Ama bu durumda bile sürecin kazananı muhalefet olacaktır.

Ekrem İmamoğlu’nun dün gerçekleştirdiği basın toplantısından edindiğim izlenim şu: İktidar İBB’ye yaptığı hamleyle İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını zora sokmuş olabilir. Ama çok daha güçlü bir figür haline getirdiği de bir gerçek. İmamoğlu rüzgarını yanına almak isteyen Altılı Masa’nın başkan adayı bu gerçeği göz önüne alacaktır. Çünkü İmamoğlu’nun sahaya çıkması ile masa artık 6’lı olmayacak.

Yaşar Aydın’ın yazısı