Yaşar Aydın: Artık yurttaş sizi ‘Arabadan in barikata gel’ sözüyle karşılayacak

Prof. Dr. Necmi Erdoğan ‘Kayıp Halk’ kitabında yoksul evlerini, işçi grevlerini ziyaret edip fotoğraf verdikten sonra giden siyaset erbabının faaliyetini “Anlık, mekanda hareket ederken ‘eğleşilen’ karşılaşmalar” olarak tanımlar. Ve devam eder: “Biliyoruz ki, bunu yapmayan ve gerçekten orada kalan, oraya tekrar tekrar dönen, bu temasın muhataplarıyla hemhal ve hemdert olan devrimciler var.”

Türkiye’de muhalefet tam da bu noktada yol ayrımında duruyor. Meclis’te soru önergesi, basın toplantısı, salı grup konuşması ya da TV ekranlarında atılan hararetli nutuk dönemi etkisini yitirdi. Konvoyla gelinip “boşuna oyalanmak, bir yerde bir süre kalmak” anlamına gelen “eğleşme” muhalefetinin miadı doldu.

İster değişim ister yenileşme ister başka bir şey deyin, ister “Yerel seçimlerde nasıl kazanacak?” sorusuna bulduğunuz formüllerle ortalıkta dolaşın, artık yurttaş sizi hep aynı sözle karşılayacak: “Arabadan in barikata gel.”

Yaşar Aydın’ın yazısı